Ayvalık’ta masaj salonuna fuhuş operasyonu: Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan idari para cezası kesilecek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit ederek gerçekleştirdikleri operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 3 kadına zorla fuhuş yaptırdığı öğrenilen 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Haberin detayları...

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin operasyonunda ilçe merkezindeki masaj salonu ruhsatı olan işyerinde fuhuş yaptırıldığını belirledi. Harekete geçen polis ekipleri; Moldova uyruklu E.S (34) ile K.S (46) ve N.Y. (37) isimli kadınlarla, bu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen H.T. (60) ve Ş.U.'yu (42) kıskıvrak yakaladı.

Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet 9 mm fişek, çok sayıda cinsel gücü arttırıcı hap ve fuhuş yoluyla kazanılmış 5 bin lira nakit para ele geçirildi.

Masaj salonunu mühürleyen ekipler, zorla fuhuş yaptırılan üç kadını ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Kadınların devletin bünyesindeki bir sığınma evine yerleştirilmesi beklenirken, 3 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları anlaşılan H.T ile Ş.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pandemi tedbirlerini hiçe sayan Covid19 tehlikesini dikkate almayan fuhuş çetesinin Ayvalık Polisi'nin başarılı operasyonuyla çökertilmesi vatandaşlarca memnuniyetle karşılanırken, Moldova uyruklu kadının ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Ayrıca fuhuş yapılan işyerinin sahibine de yüklü miktarda Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan idari para cezası kesileceği de gelen bilgiler arasında.