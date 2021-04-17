Ayaklarına misina dolanan martıyı böyle kurtardılar! O anlar saniye saniye kamerada

İstanbul Zeytinburnu Sahili'nde sabah koşusu yapan iki kişi, ayaklarına misina dolanan ve çok sayıda olta iğnesi battığı için uçamayan martıyı kurtardı. Martının ayaklarındaki olta iğnelerinin penseyle çıkarılma anları kameraya yansıdı.