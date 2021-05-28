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Avukat Hülya Kuran Kimdir? Ahmet Faruk Kuran kimdir?

Avukat Hülya Kuran Kimdir? Ahmet Faruk Kuran kimdir?
28.05.2021 18:09
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’un programına konuk olan ve yaşanan hadise üzerine yorumlar yapan Avukat Hülya Kuran’ın kim olduğu merak ediliyor. Program izleyici Hülya Kuran’ın hayatını araştırırken aynı zamanda Hülya Kuran’ın eşi Selami Kuran ve oğlu Ahmet Faruk Kuran'da araştırılıyor.


Avukat Hülya Kuran kimdir?

1972 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Avukat hülya Kuran Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun olmuştur. Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu Selami Kuran ile evlidir.

Selami Kuran kimdir?

Hukuk profesörü olan Selami Kuran, Hülya Kuran ile evlidir ve 2 çocuk sahibidir. Çiftin Ahmet Kuran ve Zeynep Kuran adında 2 evladı vardır.

Ahmet Faruk Kuran kimdir?

Hülya ve Selami Kuran çiftinin 2 evladından birisi olan Ahmet Faruk Kuran annesi ve babası gibi Avukattır. Ahmet Kuran aynı zamanda Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nda Gençlik Kolları Genel Sekreterliği yapmaktadır.

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