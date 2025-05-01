SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Avrupa’nın en büyüğü Türkiye’de! AFAD depremi bu merkezden duyuruyor
Haberler Haber Videoları

Avrupa'nın en büyüğü Türkiye'de! AFAD depremi bu merkezden duyuruyor

Giriş Tarihi: 1.05.2025 16:40:35

Türkiye'de kurulu 1200'ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile yer hareketleri 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor. Avrupa'nın en büyük deprem gözleme ağına sahip olduklarını belirten AFAD, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bu uyarı bir otomatik uyarıdır ve arkadaşlarımız bu uyarıyı aldıktan sonra bir depremin meydana geldiğini anlıyorlar. Arkasından da istasyonlarımızdan gelen bilgileri toparlayarak yaklaşık 5-6 dakikalık süre içerisinde manuel olarak bu depremi çözüp kamuoyuna duyuruyorlar." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Türk Yıldızları TEKNOFEST kapsamında KKTC semalarında
01.05.2025Perşembe
Kütahya Simav'da 4,2 büyüklüğünde deprem! Bölgede büyük deprem bekleniyor mu?
01.05.2025Perşembe
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST KKTC daveti
01.05.2025Perşembe
Rize İkizdere'de feci kaza: 3 ölü!
01.05.2025Perşembe
FETÖ'den aranan 3 kişi yakalandı!
30.04.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Rize İkizdere’de feci kaza: 3 ölü! 01:13
İkizdere'de kaza: 3 ölü!
01.05.2025Perşembe
Çakarı iptal edildi! 00:29
Çakarı iptal edildi!
30.04.2025Çarşamba
Denizli’de vahşet: 2 yaşındaki bebek annesinin erkek arkadaşı tarafından darp edildi 00:27
Denizli’de vahşet
01.05.2025Perşembe
Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı: Bu toprakların gördüğü en kanlı savaş olacak 00:57
Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
30.04.2025Çarşamba
CANLI YAYIN