Avrupa’nın en büyüğü Türkiye’de! AFAD depremi bu merkezden duyuruyor

Türkiye'de kurulu 1200'ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile yer hareketleri 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor. Avrupa'nın en büyük deprem gözleme ağına sahip olduklarını belirten AFAD, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bu uyarı bir otomatik uyarıdır ve arkadaşlarımız bu uyarıyı aldıktan sonra bir depremin meydana geldiğini anlıyorlar. Arkasından da istasyonlarımızdan gelen bilgileri toparlayarak yaklaşık 5-6 dakikalık süre içerisinde manuel olarak bu depremi çözüp kamuoyuna duyuruyorlar." dedi.