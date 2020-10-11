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"Ateşkes yalnızca diplomatik!" Azerbaycan ve Ermenistan arasında alınan ateşkes kararıyla ilgili dikkat çeken açıklama

11.10.2020 00:22

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasından alınan ateşkes kararına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tokmakoğlu ateşkesin yalnızca diplomatik olduğunu ifade ederek Kızılhaç detayına vurgu yaptı.


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