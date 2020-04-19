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Aslı Enver ile Kerem Tunçeri sevgili mi? Bomba iddianın şoke eden ayrıntıları! Uraz Kaygılaroğlu'dan sonra...

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin sevgili olduğu yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü! Ancak verilen ayrıntılara göre bu aşk hızlı bir şekilde evliliğe doğru gidiyor... 35 yaşındaki Aslı Enver, Murat Boz ile 4 yıllık ilişkisine 3 kez şans verdikten sonra ayrılma kararı almış ve aylar sonra da kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile yakınlaştığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İki kez yemeğe giden ikilinin arkadaş kalmaya karar verdikleri iddia edilmişti 2020'nin aşk bombası Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında geldi. Aslı Enver'in, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile bir aydır aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar ve Aslı Enver'in eski sevgilileri...

19.04.2020 12:28 - Son Güncelleme: 19.04.2020 12:51
Aslı Enver ile Kerem Tunçeri sevgili mi? Bomba iddianın şoke eden ayrıntıları! Uraz Kaygılaroğlu'dan sonra...

2020'nin aşk bombası Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'den geldi. Dört yıllık ilişkisini kısa bir süre önce bitiren Aslı Enver, gönlünü 41 yaşındaki eski basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdı.

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Aslı Enver ile Kerem Tunçeri sevgili mi? Bomba iddianın şoke eden ayrıntıları! Uraz Kaygılaroğlu'dan sonra...

Kanal D ekranlarından yayınlanan '2. Sayfa' programında 2020'nin aşk bombası patlatıldı.
Yaklaşık bir aydır birlikte olan Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin ilişkilerini uzakta yaşamayı tercih ettikleri iddia edildi.

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri sevgili mi? Bomba iddianın şoke eden ayrıntıları! Uraz Kaygılaroğlu'dan sonra...

1 AY ÖNCE BAŞLADI

İkili, ortak bir arkadaşları sayesinde yaklaşık bir ay önce tanıştı. Corona virüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor.

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri sevgili mi? Bomba iddianın şoke eden ayrıntıları! Uraz Kaygılaroğlu'dan sonra...

MESAFELİ İLİŞKİ

Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.
Aslı Enver karantina günlerini ailesinin yanında, Tunçeri de kendi evinde geçiriyor.

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri sevgili mi? Bomba iddianın şoke eden ayrıntıları! Uraz Kaygılaroğlu'dan sonra...

Öte yandan Kerem Tunçeri'nin, geçtiğimiz yıllarda 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı.

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