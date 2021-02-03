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Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
03.02.2021 20:27
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Son dakika haberi... Artantinli futbol efsanesi Diego Maradona 2020'nin Kasım ayında hayatını kaybetti. Marado'nun ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Maradona görüntülerde “Merhaba Luque. İyi sayılmam, ama her şey yolunda diyebilirim. Yakınlıktan hoşlanmadığımı biliyorsun, ama iyi insanlarla birlikteyken, yuvamdan çıkabiliyorum” ifadelerini kullandığı görüldü.


Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, geçtiğimiz sene 25 Kasım'da geçirdiği kalp krizi nedeni ile 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin'de 3 günlük ulusal yas ilan edilmiş, dünya genelinde sevenleri gözyaşlarına boğulmuştu.

Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Arjantinli futbolcunun, ölümüyle ilgili olarak soruşturma altında olan kişisel doktoru Leopoldo Luque'ya selam göndermesi dikkat çekti.

"İYİ SAYILMAM AMA..."
Maradona görüntülerde Luquye'ya, "Merhaba Luque. İyi sayılmam, ama her şey yolunda diyebilirim. Yakınlıktan hoşlanmadığımı biliyorsun, ama iyi insanlarla birlikteyken, yuvamdan çıkabiliyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

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