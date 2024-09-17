PODCAST CANLI YAYIN
Arhavi'de taşkın yol çökertti!
Haberler Haber Videoları

Arhavi'de taşkın yol çökertti!

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024, 13:03 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 13:03

Artvin Arhavi'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 174 kilogram yağış düşmesiyle oluşan taşkın ve heyelanlar nedeniyle ilçe merkezinden köy ile yaylara ulaşım sağlanan asfalt yolun bir bölümü çöktü. Ekipler, dereye paralel uzanan yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün etkili olan ve metrekareye 174 kilogram yağış düşmesiyle oluşan taşkın ve heyelanlar nedeniyle ilçe merkezinden köy ile yaylara ulaşım sağlanan asfalt yolunbir bölümü çöktü. Ekipler, dereye paralel uzanan yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı.

Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Arhavi'de caddeler ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Hopa'da Sundura Mahallesi'nde ise çay toplarken yağış nedeniyle mahsur kalan Bedriye Yarar (56), AFAD ve Hopa Arama Kurtarma Ekipleri tarafından bulunduğu bölgeden kurtarıldı. Taşkın ve heyelanlar nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 olmak üzeri toplamda 32 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve ilçe belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

ARHAVİ'DE YOL ÇÖKTÜ

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sağanaktan etkilenen Arhavi ve Hopa ilçelerinde incelemelerini sürdürürken, metrekareye 174 kilogram yağış düşmesiyle oluşan taşkın ve heyelanlar nedeniyle Arhavi ilçe merkezinden köy ile yaylalara ulaşım sağlanan Kale Mahallesi Mehmet Nazif Günal Caddesi'ndeki asfalt yolun bir bölümü çöktü. DSİ ve belediye ekipleri, iş makineleri desteğiyle dereye paralel uzanan yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı. Kara yolunun 50 metrelik bölümü çökerek dereye akarken, bölgede ulaşım alternatif güzergahtan sağlanmaya başlandı.

SIRADAKİ VİDEO
Deniz Akkaya'ya 4 Ay 27 Gün Hapis Cezası!
17.09.2024Salı
Elazığ'da otomobille scooter çarpıştı: Kaza anı kamerada!
16.09.2024Pazartesi
Tunceli'de deprem!
16.09.2024Pazartesi
Narin Güran'ın mezarı yapıldı!
16.09.2024Pazartesi
Selçuklu'da feci kaza! Otomobil üst geçitten aşağıya düştü: 1 ölü!
16.09.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Kızılcık Şerbeti 68. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? 00:50
Kızılcık Şerbeti 68. bölüm fragmanı yayınlandı!
16.09.2024Pazartesi
Narin Güran cinayeti adım adım çözülüyor! İşte son durum 07:42
Narin Güran cinayeti adım adım çözülüyor!
17.09.2024Salı
Ankara’da scooter kazası: 1 ölü! 01:01
Ankara'da scooter kazası: 1 ölü!
16.09.2024Pazartesi
İzmir’deki minibüs şoförü cinayeti kamerada 02:40
İzmir'deki minibüs şoförü cinayeti kamerada
16.09.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA