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Antalya Seyhan'da mezbahanede mide bulandıran görüntü: Ağızlarında sigara, üstleri çıplak tavuk kestiler

Antalya Seyhan'da mezbahanede mide bulandıran görüntü: Ağızlarında sigara, üstleri çıplak tavuk kestiler
25.07.2022 16:58 - Son Güncelleme: 25.07.2022 16:59

OTOMATİK OYNAT

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Adana'da bir mezbahada çekilen görüntüler mide bulandırdı. Üzerlerinden giysi olamdan ağızlarında sigara ile tavuk kesen çalışanları görüntüsü tepki çekti. Görüntülendikleri fark eden bazı çalışanların oyun havası açıp oynaması şaşkınlığa neden oldu.

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Adana'da bir mezbahada üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenlerin görüntüleri pes dedirtti.

BİRÇOK YERDE SATILIYOR
Merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi'nde bulunan bir mezbahada çekilen görüntüler şok etti.

Üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenler tepki çekti.

Hijyenik olmayan ortamlarda kesilen tavukların daha sonra kent genelinde birçok yerde satıldığı öğrenildi.

OYUN HAVASI AÇIP OYNADILAR
Tavuk kesim sırasında kendilerini görüntüleyenleri fark edenler bir de oyun havası açıp oynadı.

Bu anlara ilişkin görüntüler daha sonra çeşitli kişiler ve gruplar arasında paylaşıldı.

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