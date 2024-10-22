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Annesiyle anneannesini öldüren kişi babasını da ağır yaraladı
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Annesiyle anneannesini öldüren kişi babasını da ağır yaraladı

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 18:21 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 18:21

Adana'da bir kişi silahla annesini ve anneannesini öldürdü, babasını ağır yaraladı

Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, silahla ateş ettiği annesi ve anneannesini öldürdü, babasını ağır yaraladı. Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen S.A. (26), annesi Mintaha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'ye (80), evde uyudukları sırada tabancayla ateş etti. S.A'nın haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, anne Mintaha Aydın ve anneanne Ülfet Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan İlyas Aydın ise sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.İlyas Aydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli S.A, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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