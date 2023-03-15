Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Azgın sel sularına kapılan anne ve çocuğu çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonuyla anbean kaydedildi. İşte videoya yansıyan o anlar...
Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Azgın sel sularına kapılan anne ve çocuğu çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonuyla anbean kaydedildi. İşte videoya yansıyan o anlar...
Deprem bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel meydana geldi. Bölgeden feci görüntüler gelmeye devam ediyor. Azgın sel sularına kapılan anne ve çocuğu çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonuyla anbean kaydedildi. İşte videoya yansıyan o anlar...