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Anne ve çocuğu sele kapıldı! Vatandaşlar azgın sulara atlayıp kurtardı! O anlar kamerada!

Anne ve çocuğu sele kapıldı! Vatandaşlar azgın sulara atlayıp kurtardı! O anlar kamerada!
15.03.2023 11:37 - Son Güncelleme: 15.03.2023 12:29

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Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Azgın sel sularına kapılan anne ve çocuğu çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonuyla anbean kaydedildi. İşte videoya yansıyan o anlar...

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