Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Azgın sel sularına kapılan anne ve çocuğu çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonuyla anbean kaydedildi. İşte videoya yansıyan o anlar...