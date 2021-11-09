Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları belirlenen 5 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları sürüyor.