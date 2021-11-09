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Ankara'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
09.11.2021 09:37
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Son dakika haberi... Başkent Ankara'da, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları belirlenen 5 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları sürüyor.

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