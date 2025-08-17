PODCAST CANLI YAYIN

Ankara’da Hakan Çakır’ı öldüren şahsıların cinayetten önceki görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır’ı öldüren şahısların olaydan bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 10 Ağustos akşamı Keçiören’de meydana geldi. İddialara göre, Hakan Çakır (22), kız kardeşi ve annesiyle evine gittiğini sırada merdivenlerde oturan T. Z. (14) ile ağabeyi S.T. (17) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Taraftarın yakınlarının da olaya dahil olmasıyla çıkan kavgada, Çakır ile babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Hakan Çakır hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ağabeyi ve babası ise müşahedeye alındı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.’nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Hakan Çakır’ı öldüren şahısların, cinayetten bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların, bir düğün sonrası sokakta eğlenen başka kişilere kılıç çektikleri görüldü.

Bunlar da Var

Giresun’da feci kaza: Kamyonet fındık bahçesine uçtu! 4 ölü 1 yaralı
Giresun’da feci kaza: Kamyonet fındık bahçesine uçtu! 4 ölü 1 yaralı
İstanbul'da dehşet görüntüler! Kız kavgası yüzünden ensesine bıçak sapladı
İstanbul'da dehşet görüntüler! Kız kavgası yüzünden ensesine bıçak sapladı
Bursa'da dehşet anları | Mesai arkadaşına çekiçle kabusu yaşattı
Bursa'da dehşet anları | Mesai arkadaşına çekiçle kabusu yaşattı
Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı
Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle