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Ankara'da fuhuş operasyonu! FETÖ'cü astsubay fuhuş çetesi lideri çıktı: Uyuşturucu ve tehditle fuhşa zorlamış

Ankara'da fuhuş operasyonu! FETÖ'cü astsubay fuhuş çetesi lideri çıktı: Uyuşturucu ve tehditle fuhşa zorlamış
02.12.2022 15:12

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Ankara’nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken 13 kadın da kurtarıldı. Baskında yakalanan fuhuş çetesinin liderliğini FETÖ/PDY'den açığa alınan eski astsubay Yaşar D.'nin yaptığı ortaya çıktı.

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Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli, gözaltına alındı. 13 kadının da kurtarıldığı operasyonda yakalanan Yaşar D.'nin, suç grubuna liderlik yaptığı ayrıca FETÖ/PDY'den açığa alınan eski astsubay olduğu ortaya çıktı.

FUHUŞ ÇETESİNE OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarına yönelik Sincan ve Etimesgut ilçelerinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda 9 kişilik suç grubu, tespit edildi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

FUHUŞ ÇETESİ LİDERİ FETÖ'DEN ATILAN ASTSUBAY ÇIKTI
Baskınlarda; FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle 2016'da açığa alınan, mesleğe döndükten sonra 2019'da yine aynı gerekçeyle görevden alınan eski astsubay Yaşar D. ile 8 şüpheli yakalandı.

13 KADIN KURTARILDI
Yaşar D.'nin, diğer şüphelilere liderlik edip, yönlendirdiği belirlendi. Operasyonda ayrıca 2'si yabancı 13 kadın da kurtarıldı. Yaşar D., polisteki ifadesinde, taksici gibi kadınları adreslere götürüp getirdiğini ve başka bir şey yapmadığını öne sürdü.

TEHDİTLE FUHUŞA ZORLADILAR
Şüphelilerin, fuhuş için uyuşturucu kullandırdıkları, kadınları zorla bağımlı hale getirdikleri, kabul etmeyenleri ise tehdit ettikleri ortaya çıktı. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan fuhşa yer temin edildiği gerekçesiyle 2 otele yönelik işlem yapıldı.

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