Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 13:58 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 14:12

AFAD, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu gelişme sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber canlı yayınında yaşanan depremi değerlendirdi. Pampal; ''Bölgede çok sayıda aktif fay var. Bu faylardan birindeki kırılmadan kaynaklı 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ankara'da bu türden depremler olağandır ve ayrıca Ankara'nın dört tarafında yıkıcı deprem üretebilecek aktif faylar var.'' cümlelerini kurarak mevcut ''yapı stoğu'' hakkında uyarılarda bulundu.