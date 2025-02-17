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Ankara’da deprem son dakika haberleri: Yenimahalle’deki fay kırıldı! Uzman isimden yapı stoğu uyarısı!
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Ankara'da deprem son dakika haberleri: Yenimahalle'deki fay kırıldı! Uzman isimden yapı stoğu uyarısı!

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 13:58 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 14:12

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki aktif fay hatlarına dikkat çekerek, 'Ankara'da bu tür depremler olağan ancak yıkıcı deprem üretebilecek faylar da var' uyarısında bulundu. Pampal, mevcut yapı stoğunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AFAD, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu gelişme sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber canlı yayınında yaşanan depremi değerlendirdi. Pampal; ''Bölgede çok sayıda aktif fay var. Bu faylardan birindeki kırılmadan kaynaklı 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ankara'da bu türden depremler olağandır ve ayrıca Ankara'nın dört tarafında yıkıcı deprem üretebilecek aktif faylar var.'' cümlelerini kurarak mevcut ''yapı stoğu'' hakkında uyarılarda bulundu.

SON DAKİKA: Ankara depremi kamerada!
SON DAKİKA: Ankara depremi kamerada!

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