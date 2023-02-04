Haberler Haber Videoları Ankara'da değişmeyen manzara! Karın cefasını vatandaşlar çekti: CHP'li Mansur Yavaş yönetimi sınıfta kaldı

Ankara'da değişmeyen manzara! Karın cefasını vatandaşlar çekti: CHP'li Mansur Yavaş yönetimi sınıfta kaldı

Ankara'da değişmeyen manzara! Karın cefasını vatandaşlar çekti: CHP'li Mansur Yavaş yönetimi sınıfta kaldı
04.02.2023 08:20

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:33
Osmaniye'de korkutan deprem
Haber 05:30
Başkan Erdoğan'ı savunan genç...
Haber 01:44
Tunceli Pülümür'de 2 vaşak...
Haber 02:42
İsveç'ten sonra Kur'an-ı...
Haber 00:28
Ünlü isim havalimanında...
Haber 00:42
Hürjet'in motoru çalıştı! Sıra...
Haber 00:14
AYM Başkanlığına yeniden Zühtü...
Haber 17:34
Konsolosluklar neden...
Haber 00:40
BOLU DAĞI TÜNELİ KAZA ANI...
Haber 01:08
Bolu Dağı Tüneli'nde...
Haber 02:06
İbrahim Kalın’dan ‘F-16...
Haber 03:38
Yeni doğan bebeğini 4. kattan...

Ankara'da gündüz aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Başkent'te, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü. Yetersiz tuzlama ve kar küreme çalışmaları nedeniyle, çoğu noktada trafik durma noktasına geldi. Yolda mahsur kalan vatandaşlar, günler öncesinde yoğun kar yağışı uyarısı yapılmasına karşın gerekli önlemleri almayan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepkilerini gösterdi.

Haber Videoları

Ankara'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ
Ankara'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Trafikle ilerlemekte güçlük çeker sürücüler, kar ve tipi ile birlikte buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

YARDIMLARINA ÇEKİCİLER YETİŞTİ
Başkent'te, kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar soğuğa aldırmadan dışarı çıkarak yürüyüş yaptı.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik akışı yavaşladı, bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi.

Yolda kalan bazı araçların ise yardımına çekiciler yetişti.

CHP'Lİ YAVAŞ YÖNETİMİ SINIFTA KALDI
Günler öncesinden uyarılmasına rağmen önlem almada geç kalan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Ankaralılar sitemde bulundu.

Kar küreme araçlarının zamanında çalışmaması nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti.

YETKİLİLERDEN BUZLANMA UYARISI
Yetkililer, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaştı.

Trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SON DAKİKA