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Ankara'da bir kafede gerçekleşen silahlı saldırı anı kameralarda
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Ankara'da bir kafede gerçekleşen silahlı saldırı anı kameralarda

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 21:51 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 21:51

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Mado kafede alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay, dün öğlen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Bilkent Center'da bulunan Mado Kafe'de meydana geldi. S.Y ve N.A. bir kafede buluştu. S.Y. ve N.A. alacak verecek meselesi yüzünden masada tartıştıkları esnada arka masada oturan N.A'nın kuzeni M.Y.A., silahla S.Y.'yi vurarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.Y'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahısları olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan kavga anının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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