Haberler Haber Videoları Ankara Sincan'da markette çekilen video şoke etti! Çay fırsatçısı rafları böyle boşalttı! Cezadan kurtulamadı...

Ankara Sincan'da markette çekilen video şoke etti! Çay fırsatçısı rafları böyle boşalttı! Cezadan kurtulamadı...

Ankara Sincan'da markette çekilen video şoke etti! Çay fırsatçısı rafları böyle boşalttı! Cezadan kurtulamadı...
17.05.2022 11:46

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:02
Başkan Erdoğan'dan Abu Dabi'ye...
Haber 01:57
Serin ve yağışlı havalar yolda
Haber 01:15
Plastik fabrikasında korkutan...
Haber 00:32
Hırsızlık şüphesiyle meydan...
Haber 01:10
Elektrikle eşini öldüren...
Haber 01:38
Bursa OSB'de fabrika yangını!...
Haber 04:47
Eylem hazırlığındaki terörist...
Haber 01:33
Bursa’da 17 yaşındaki genç...
Haber 01:11
İstanbul'da görsel şölen
Haber 02:28
Selçuk Bayraktar’dan...
Haber 01:33
“Her gayretin destekçisi...
Haber 06:40
Aliyev: "Burası cennete...

Fırsatçılar yine sahneye çıktı! Ankara’nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper marketin görüntüleri sosyal medyaya düştü. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri markete ceza kesti.

Haber Videoları

Son dönemde sık sık gündeme gelen stokçu ve fırsatçıların biri de Ankara'da ortaya çıktı.

ANKARA'DA ÇAY FIRSATÇISI RAFLARI BOŞALTTI
Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde süper market zinciri GİMSA'nın mağazasında meydana geldi.

KAMERALARA YANSIDI
Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı.

Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı.

EKİPLER CEZAYI KESTİ
Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.

SON DAKİKA