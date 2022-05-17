Son dönemde sık sık gündeme gelen stokçu ve fırsatçıların biri de Ankara'da ortaya çıktı.

ANKARA'DA ÇAY FIRSATÇISI RAFLARI BOŞALTTI

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde süper market zinciri GİMSA'nın mağazasında meydana geldi.

KAMERALARA YANSIDI

Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı.

Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı.

EKİPLER CEZAYI KESTİ

Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.