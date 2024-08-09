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Ankara Polatlı'da otobüs kazası! Görgü tanığı anlattı: Kornaya bastık ama duymadı
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Ankara Polatlı'da otobüs kazası! Görgü tanığı anlattı: Kornaya bastık ama duymadı

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024, 09:44   |   Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024, 09:44

Ankara otobüs kazası son dakika haberleri... Sabahın ilk saatlerinde Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs üst geçit direğine çarptı. Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.

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