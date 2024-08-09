Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen trajik bir kazada, yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

Polatlı'da Feci Kaza: Yolcu Otobüsü Köprü Ayağına Çarptı

İzmir'den Ağrı'ya doğru yol alan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm'e ait 04 AAV 951 plakalı otobüs, sabaha karşı Olukpınar köyü civarında yoldan çıkarak köprü ayağına çarptı. Olayın ardından itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal ederek otobüste sıkışan yolcuları kurtardı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle güzergah trafiğe kapatıldı.

9 Kişi Hayatını Kaybetti, 26 Kişi Yaralandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 26 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Görgü Tanığı Kazayı Anlattı: "Otobüs Yalpalamaya Başladı

Kazanın yaşandığı sırada otobüsün arkasında seyreden bir araç sürücüsü olan Murat Türkoğlu, "Temelli'den birlikte yola çıktık, otobüs biraz hızlıydı. Polatlı'ya 3-4 kilometre kala otobüs yalpalamaya başladı ve ardından köprüye çarptı. Otobüsten kopan parçalar aracımıza çarptı. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama otobüs şoförü bizi duymadı." şeklinde olayı anlattı.