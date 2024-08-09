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ANKARA POLATLI KAZA HABERİ: Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı! 9 yolcu öldü! Otobüsün son görüntüsü kamerada | Video
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ANKARA POLATLI KAZA HABERİ: Yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı! 9 yolcu öldü! Otobüsün son görüntüsü kamerada | Video

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024, 11:27   |   Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024, 11:26

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsü, köprü ayağına çarparak feci bir kazaya neden oldu. Olayda 9 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İzmir'den Ağrı'ya gitmekte olan Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait firmasına ait kaza yapan otobüsün son görüntüsü...

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen trajik bir kazada, yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

Polatlı'da Feci Kaza: Yolcu Otobüsü Köprü Ayağına Çarptı

İzmir'den Ağrı'ya doğru yol alan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm'e ait 04 AAV 951 plakalı otobüs, sabaha karşı Olukpınar köyü civarında yoldan çıkarak köprü ayağına çarptı. Olayın ardından itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal ederek otobüste sıkışan yolcuları kurtardı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle güzergah trafiğe kapatıldı.

9 Kişi Hayatını Kaybetti, 26 Kişi Yaralandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 26 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Görgü Tanığı Kazayı Anlattı: "Otobüs Yalpalamaya Başladı

Kazanın yaşandığı sırada otobüsün arkasında seyreden bir araç sürücüsü olan Murat Türkoğlu, "Temelli'den birlikte yola çıktık, otobüs biraz hızlıydı. Polatlı'ya 3-4 kilometre kala otobüs yalpalamaya başladı ve ardından köprüye çarptı. Otobüsten kopan parçalar aracımıza çarptı. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama otobüs şoförü bizi duymadı." şeklinde olayı anlattı.

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