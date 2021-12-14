Haberler Haber Videoları Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu! 102 ‘mahrem imam’ hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu! 102 ‘mahrem imam’ hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu! 102 ‘mahrem imam’ hakkında gözaltı kararı
14.12.2021 09:00

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Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan açıklamada "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 64’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38’i özel sektör çalışanı olmak üzere 102 ‘mahrem imam’ şüpheli hakkında Ankara merkezli 43 ilde gözaltı kararı verildi." denildi.

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