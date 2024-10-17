SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ankara Çubuk'ta feci kaza: Otomobil bisikletli çocuklara çarptı: 2 ölü! | Son dakika trafik kazası haberleri
Haberler Haber Videoları

Ankara Çubuk'ta feci kaza: Otomobil bisikletli çocuklara çarptı: 2 ölü! | Son dakika trafik kazası haberleri

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 11:43 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 12:47

Çubuk-Ankara yolu üzerinde ilçe merkezinden Ankara istikametine seyreden Emre M. (48) yönetimindeki 37 KL 427 plakalı otomobil, İbni Sina Caddesi'nden yola çıkan Suriye uyruklu bisikletli 2 çocuğa çarptı. Hastaneye sevk edilen çocuklar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Emre M. gözaltına aldı.

Çubuk-Ankara yolu üzerinde ilçe merkezinden Ankara istikametine seyreden Emre M. (48) yönetimindeki 37 KL 427 plakalı otomobil, İbni Sina Caddesi'nden yola çıkan Suriye uyruklu bisikletli 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İsmail A. (12) ve Gays A. (8) ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen çocuklar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Emre M. gözaltına aldı.

SIRADAKİ VİDEO
MALATYA DEPREM ANI: Traşı bırakıp kaçtılar!
17.10.2024Perşembe
Ataşehir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
17.10.2024Perşembe
Traktör kül oldu
16.10.2024Çarşamba
Beton mikseri altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
16.10.2024Çarşamba
Tokat'ta kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
16.10.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Fatih’te tramvayın çarptığı yaya yaralandı 01:10
Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı
16.10.2024Çarşamba
Hizbullah yine vurdu sirenler çalıyor! 12:17
Hizbullah yine vurdu sirenler çalıyor!
17.10.2024Perşembe
Polis ekiplerinin zor anları! Antalya’da trafikteki bikinili kadın ekiplere zor anlar yaşattı 04:57
Polis ekiplerinin zor anları! Bikinili kadın ekiplere zor anlar yaşattı!
16.10.2024Çarşamba
Elazığ’da deprem anı kamerada 00:47
Malatya’daki deprem anı kamerada
16.10.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA