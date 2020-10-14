Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, dün gece AYM binasının fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor" yazmış ve darbe imasında bulunmuştu. Yıldırım, darbe iması yaptığı bu paylaşımını gelen tepkilerin ardından sildi ve "Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Ancak, skandal sözlere tepkiler devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sabah saatlerinde Twitter hesabından bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

"UTANÇ VERİCİ BİR SAYGISIZLIK"

Ömer Çelik, şunları yazdı "Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir.