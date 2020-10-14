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    • 14.10.2020 12:06
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    üyesi 'ın 'ışıklar yanıyor' skandalı sonrası 'den AYM teklifi: Yeniden masaya yatırılsın

    Son dakika haberi... () üyesi , hesabından AYM binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" ifadeleriyle paylaşmıştı. Darbeye çağrışımı yapılan skandal paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü. paylaşıma "AYM yeniden masaya yatırılmalıdır" yanıtını verdi, partinin Genel Başkanı 'nin "Anayasa Mahkemesi sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" ifadeleri yeniden gündeme geldi. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Twitter'dan açıklamada bulunarak, "Yaşanan bu olay Anayasa Mahkemesi’nin tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasının ne derecede önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın 30 Eylül 2020 tarihinde yapmış oldukları açıklamaları, ne derecede haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

    MHP'den AYM teklifi: Yeniden masaya yatırılsın

    üyesi Prof. Dr. 'ın daki "Işıklar yanıyor" paylaşımı gündeme oturdu. Gelen tepkiler üzerine paylaşımı silen Yıldırım, daha sonra "Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

    "HODRİ MEYDAN DİYORUZ"
    Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'den söz konusu paylaşıma ilişkin açıklama geldi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bülbül, "Bu cesaretin kaynağının hukuk olmadığı mutlaktır. Sinsi mesajlarla Türkiye'yi tehdit edenlere her zaman her yerde 'Hodri meydan' diyoruz" ifadelerini kullandı.

    "AYM YENİDEN YAPILANDIRILMALI"
    Bülbül'ün açıklamasını takiben MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak, şunları kaydetti: "Anayasa Mahkemesi'nin kendi kurumsal kimliğini kullanan ve bu kurumun üyeliğini yapan bir şahsın "adice" bir paylaşımla neyi ima ettiği malumdur! Yaşanan bu olay Anayasa Mahkemesi'nin tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasının ne derecede önemli olduğunu ortaya koyuyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu ve benzeri tartışmaların dışına çıkarılması zaruridir. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın 30 Eylül 2020 tarihinde yapmış oldukları açıklamaları, ne derecede haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir."

    BAHÇELİ'NİN AYM AÇIKLAMALARI
    'nin (AYM) son zamanlarda verdiği kararları "sancılı ve sakat" olarak niteleyen MHP Genel Başkan , "Anayasa Mahkemesi sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" demişti. "Hak ihlali adı altında verilen kararlar telafisi imkansız zararlar vermektedir" ifadelerini kullanan MHP lideri, AYM'yi "darbe döneminin ürünü" olarak tanımlamıştı.

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    Haberler Güncel AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' skandalı sonrası MHP'den AYM teklifi: Yeniden masaya yatırılsın