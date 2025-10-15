Anadolu Otoyolu’nda korku dolu anlar: Kamyonet kontrolden çıkıp yan yattı
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde kontrolden çıkan kamyonet yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza mahalli havadan görüntülendi.
KAMYONET KONTROLDEN ÇIKIP YAN YATTI
Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişi Arifiye Gölbaşı Park mevkiinde meydana geldi. N.Ö. (56) idaresindeki 06 BK 3170 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonetin devrilmesi nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süre tek şeritten sağlanabildi.
KAZA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale dönerken, bölgede oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.