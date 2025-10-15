PODCAST CANLI YAYIN
Çekmeköy Çamlık'ta ölümlü İETT otobüsü kaza anı kamerada!

Çekmeköy Çamlık'ta ölümlü İETT otobüsü kaza anı kamerada!

İstanbul Çekmeköy’de trafikte tartıştığı motosikletliye sinirlenen İETT şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs durağa daldı. 1 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Dehşet anları saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı! O anları izlemek için tıkla.

Olay, saat 14.25 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşandı. 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü şoförü, 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsüyle yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs şoförü aracını motosikletin üzerine sürdü. Ancak kontrolünü kaybeden şoför, önce tıp merkezinin önündeki üç araca ardından Çamlık durağında bekleyen yolculara çarptı.

1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var

Otobüsün altında kalan bir kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dört kişi ise yaralanarak hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Otobüs ile motosiklet sürücüsünün trafikte yaşadığı tartışma ve kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde şoförün hızla motosiklete yöneldiği ve ardından durağa daldığı anlar yer aldı.

İETT'den açıklama

İETT, kazayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün saat 14.42'de Çekmeköy Çamlık durağı mevkiinde Özulaş firmasına ait bir özel halk otobüsü zincirleme kazaya karışmış, ilk belirlemelere göre otobüs şoförü dahil 4 kişi yaralanmıştır. Kurumumuz ve emniyet birimlerince idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yaralıların durumu yakından takip edilmektedir."

Bunlar da Var

Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle