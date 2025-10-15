Olay, saat 14.25 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşandı. 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü şoförü, 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsüyle yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs şoförü aracını motosikletin üzerine sürdü. Ancak kontrolünü kaybeden şoför, önce tıp merkezinin önündeki üç araca ardından Çamlık durağında bekleyen yolculara çarptı.

1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var

Otobüsün altında kalan bir kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dört kişi ise yaralanarak hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Otobüs ile motosiklet sürücüsünün trafikte yaşadığı tartışma ve kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde şoförün hızla motosiklete yöneldiği ve ardından durağa daldığı anlar yer aldı.

İETT'den açıklama

İETT, kazayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün saat 14.42'de Çekmeköy Çamlık durağı mevkiinde Özulaş firmasına ait bir özel halk otobüsü zincirleme kazaya karışmış, ilk belirlemelere göre otobüs şoförü dahil 4 kişi yaralanmıştır. Kurumumuz ve emniyet birimlerince idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yaralıların durumu yakından takip edilmektedir."