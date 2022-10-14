Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin "Şuan -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessesesi İşletmesinde medyana gelen patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtti. Kendilerine saat 18.15'te bilgi geldiğini ifade eden Arslan, "-300 kotunda, -250 kodunda 74 arama kurtarma ekibi arkadaşımız kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şuan -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şuan altıncı yaralımızı çıkarıyoruz. Bütün ekiplerimiz seferber oldu. TTK'nın uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez yoldalar, 1.5 saat sonra burada olacaklar" diye konuştu.

Bartın Amasra maden ocağı kimin?

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamaya ilişkin, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Vali Arslan, "Arama kurtarma çalışmaları çok sayıda ekiple devam ediyor. Eksi 300 kotunda 44 kişi, eksi 350 kotunda 5 kişi var. 8 kişi de kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan kimdir?



1976 yılında Amasya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasya ili Taşova ilçesinde tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.



06 Ocak 1999 tarihinde Aydın Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Sırasıyla, Aydın Karpuzlu ve Kırıkkale Delice İlçelerinde Kaymakam Vekili; Nevşehir Acıgöl Kaymakamı, Bayburt Aydıntepe Kaymakamı, Sivas Vali Yardımcısı, Çankırı Kurşunlu Kaymakamı görevlerinden sonra İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.



İngiltere'deki yüksek lisansını 2001 yılında; Selçuk Üniversitesi'ndeki yüksek lisansını 2014 yılında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümü'ndeki doktora eğitimini 22.07.2022 tarihinde tamamlayarak Doktor unvanını aldı.



12 Mayıs 2022 tarihli ve 2022/209 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Bartın Valiliği görevine 18 Mayıs 2022 tarihinde başladı. Dr. Nurtaç ARSLAN, iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve 3 çocuk annesidir.