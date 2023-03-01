Altılı masada aday kim olacak? 2 Mart'ta aday açıklanacak mı?

6'lı koalisyonun 2 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geleceği toplantı öncesi aday belirleme konusunda partisinden tam yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını her fırsatta veto eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

TOPLANTI SONRASI AKŞENER'E MEDYA OPERASYONU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı kulislerde öne çıkarken CHP Genel Başkanı medya üzerinden Akşener'i köşeye sıkıştırma operasyonunun düğmesine bastı.



Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan ve kurmaylarına "gerizekalılar" diyerek hakaret eden Akşener'in toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladığı haberlerini CHP medyası üzerinden servis etti.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

İki liderin sabah saat 10.00'da kahvaltıda bir araya geldiği bildirildi.



CHP medyasında yer alan haberlerde Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun gündeminin adaylık konusu olduğu belirtilirken toplantının 2 saat sürdüğü açıklandı.

CHP MEDYASINA GÖRE AKŞENER OLUMSUZ YAKLAŞMADI

2 saatlik toplantıda konu enine boyuna masaya yatırılırken Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda olumsuz tek bir kelime dahi kullanmadığı bilgisi CHP kulislerine düştü.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'nun medya üzerinden Akşener'i köşeye sıkıştırma operasyonunu gören İYİ Parti harekete geçti.





"ASLA GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

İYİ Parti Sözcüsü Kürsat Zorlu CHP medyasının "Akşener, toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladı" minvalindeki haberleri yalanladı.



Zorlu, şu ifadeleri kullandı;



Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve "pazarlık" iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır.

ADAYIN KONUŞULACAĞI TOPLANTI 2 MART'TA

İyi Parti Genel Başkanı Akşener partisinin Meclis grubu ile bir araya gelecek ve ardından da 1 Mart Çarşamba günü Genel İdare Kurulu üyeleri ile görüşecek.





Bu iki toplantının ardından Akşener'e aday belirleme konusunda yetki verilmesi bekleniyor. 6'lı masa toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek.

2 MART'TA ADAY YİNE ÇIKMAYACAK

Siyaset kulislerinde konuşan başka bir iddiaya göre, İyi Parti'nin 2 Mart toplantısı öncesinde Genel İdare Kurulu toplantısında adaylık konusunu masaya yatıracak. 6'lı koalisyonun yapacağı toplantının ardından 3 ve 4 Mart'ta Akşener, il başkanları ile belediye başkanlarıyla görüşecek. Bu durum adayın bir kez daha 2 Mart'ta çıkmayacağını gösteriyor.

CHP YANDAŞI AYSEVER'DEN ADAYLIK KAVGASINA TEPKİ

İki liderden adaylıkla ilgili kavgasına tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, "Seçim ne zaman 14 Mayıs. "Adayınız var mı?" yok. "Partiler olarak nasıl örgütlü bir hareket içerisinde olacaksınız, adayınızı nasıl anlatacaksınız, duyuracaksınız, bir hazırlığınız var mı?" yok. Türkiye'de bütün bunların dışında gündem değişip bambaşka bir yere kilitlendik. Soru 1: Adayınız kim? Soru 2: Erdoğan'ın karşısına koyacağınız kişi tek aday olarak kalabilecek mi?" dedi.



AKŞENER'İ DE BOMBALADI

Meral Akşener'in "seçilecek adayla seçimi kazanacağız" açıklamasına tepki gösteren Aysever, "Bu ne demek, Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanamayacak demek" dedi.