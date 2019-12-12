Alışveriş sitesi mağdurları dikkat! Paranızı yasal faiziyle birlikte geri alabilirsiniz 12.12.2019 11:54

Binlerce ürününü indirimli satışını yapan alışveriş siteleri bu kez de yapmadıkları para iadeleriyle gündemde. Ürünü beğenmeyip iade eden vatandaşlar, parasını uzun süre geri alamıyor. Peki alışveriş sitelerinden parasını geri alamayan tüketiciler ne yapmalı? Cevabı haberimizde.

Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte alışveriş alışkanlıklarımız da değişti. Her gün milyonlarca insan internet sitelerinden alışveriş ihtiyacını karşılıyor. Fakat bazı siteler, tüketiciyi istismar ediyor. Son günlerde yaşanan sorunları ve çözümlerini Tütetici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.



MÜŞTERİYİ OYALAYARAK PARAYI KULLANIYORLAR

Aydın Ağaoğlu, "Bugüne kadar Batılı malların Çinli taklitlerinden şikayet gelirdi, şimdi Çin markalı ürünlerin taklitlerinden şikayet geliyor" dedi.



Ağaoğlu, "Son zamanlarda bilişim alanında oldukça tanınan bir firma yüz binlerce tüketiciden makul fiyatta ilan ettiği ürünlerle ilgili para topluyor, daha sonra bu ürün stoklarımızda yok diyerek parayı iade edeceğini bildiriyor. Ama bu sürede 20-25 gün kazanıyor. Sonra da iade edeceğiz diye oyalıyor. Müşteriler de perişan ve tepkili vaziyette bekliyorlar." ifadelerini kullandı.



TÜKETİCİNİN HAKLARI VAR

Ağaoğlu, "Bu firmalardan mağdur edilenlerin Tüketici Kanunu'nda yer alan hakkı var. Tüketici Kanunu'nun 16. maddesine göre vaat ettiği sürede vermek zorunda. Azami teslim süresi neyse o süre içerisinde vermeli. Bunu yapmadığı takdirde tüketicinin cayma hakkı vardır. Yani hizmet ayıplı hale gelmiştir. Tüketici cayarsa ne olur? O zaman satıcı, tüm bedeller dahil hepsini yasal faiziyle iade etmek zorundadır diyor kanunumuz" dedi.



CİMER'E BAŞVURUN

Ağaoğlu, "Artık günümüzde şikayet etmek çok kolay. Elektronik ortamda CİMER'den aktarabilirler." dedi. Ağaoğlu ayrıca yılbaşı öncesi alışveriş sitelerindeki benzer tuzaklar için de vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.