Alibeyköy Barajı alarm veriyor! Mağlova Kemeri’nin ayakları görünmeye başladı

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası kuraklık sorunları sık sık gündeme gelmeye başladı. İstanbul'daki baraj doluluk oranları kritik seviyeye ulaştı. Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan 22.66 seviyesine kadar düştü. Son olarak Alibeyköy Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Mağlova Kemeri’nin de ayakları gün yüzüne çıktı.

stanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22.66 seviyesine kadar düştü. Doluluk oranı yüzde 28.86 olan Alibeyköy Barajı'nın son durumu ise havadan görüntülendi.

Suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Mağlova Kemeri'nin de ayakları gün yüzüne çıktı.

İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü.

İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları, yüzde 22.66 seviyesine kadar indi. Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 08 Aralık 2013 yılında yüzde 19.76 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 28.66 olarak kayda geçti.