Algı operasyonları yine tutmadı! Market hilelerine karşı uyaran Takvim Gazetesi'ni hedef aldılar

Girdi maliyetlerindeki artışı bahane ederek, fahiş zam yapan firmalara karşı hükümet topyekûn mücadele başlatırken, büyük marketlerin gıda fiyatlarındaki zam oyunu da vatandaşı canından bezdirdi. Takvim Gazetesi de özellikle marketlerdeki fahiş fiyat tuzaklarına karşı vatandaşı uyarmak adına çarpıcı bir manşet habere imza attı. Yıllardır uzmanların market alışverişleri için yaptığı tavsiyelere manşetinde yer veren Takvim Gazetesi, linç çetesinin hedefi oldu. Ancak organize kötülük saçan çevreler, yine baltayı taşa vurdular. Çünkü Takvim’in uyarıları daha evvel Oda TV, Sözcü gazetesi gibi kuruluşlarda da pek çok kez konu edinilmiş, yine yerli ve yabancı gazetelerde marketteki tuzaklar sık sık gündeme getirilmişti.