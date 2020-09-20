Aleyna Çakır cinayetinde flaş gelişme! Ümitcan Uygun o gece olanları itiraf etti

20.09.2020 22:58

Bir süredir Türkiye gündeminde sıkça konuşulan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aleyna Çakır hakkında itiraflarda bulunan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı" dedi.