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Alevilere karşı provokasyona tepkiler çığ gibi: Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz!

Alevilere karşı provokasyona tepkiler çığ gibi: Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz!
09.02.2022 14:57

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Sosyal medyada Yakup Tilki adındaki bir şahıs, Alevilere ağza alınmayacak küfürler etti. Videoyu sosyal medyadan paylaşan hadsiz Tilki'nin skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Tilki mide bulandıran sözlerinde Alevileri sevmediğini belirterek 'Alevi diye bir şey yok. Kafir var." dedi. Sosyal medyada tepki toplayan provokasyona AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz." dedi.

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