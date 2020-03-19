Aleviler hakkında çirkin ifadeler kullanan Pınar Fidan'a sosyal medyadan tepki yağdı! 19.03.2020 13:55

Pınar Fidan, Tuz-Biber isimli stund-up gösterisinde alevilere yönelik "Alevileri bir otele yıkıp yakacaksın" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada dün geceden bu yana alevilere skandal sözler kullanan Pınar Fidan’a tepki yağıyor. Peki sosyal medyada infial yaratan Pınar Fidan kimdir?

Pınar Fidan'ın gösteri yaptığı salonda söylediği çirkin ve yakışıksız sözler başta Alevi vatandaşlarımız olmak üzere herkesin tepkini çekti. Betül Demir gibi ünlü sanatçıların yanı sıra bazı milletvekilleri de sosyal medya hesaplarından Pınar Fidan'a karşı tepkilerini dile getirdi. Alevi vatandaşlarımıza karşı söylediği sözlerle herkesin tepkisini çeken Pınar Fidan kimdir, kaç yaşında? Pınar fidan ne dedi?

Alevilerin hedefinde Pınar Fidan var. Kendisinin de Alevi olduğunu söyleyen Pınar Fidan, Alevilere yönelik çirkin bir üslupla mizah yapıp insanları güldürmeye çalışıyordu.

Ancak bu espriler Alevileri güldürmek yerine oldukça kızdırdı.

"HEPSİNİ BİR OTELE TIKIP YAKABİLİRSİN"

Fidan, "Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba 'asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik' bunu söyleyen de bir Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor.

Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında 'bilmem neredeki cemevine saldırıldı' ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin." ifadeleri büyük tepki çekti.

PINAR FİDAN KİMDİR?

Türk oyuncu olan Pınar Fidan, uzun yıllardır başta Youtube olmak üzere çeşitli platformlarda stand up gösterileri ve mizah programları yapmaktadır. Youtube'de "Açık Büfe" adlı kanalının da ekip üyelerinden olan Pınar Fidan, Youtube'de "Ofansif Mizah" adlı kanalda yaptığı açıklamalar ile büyük bir tepki toplamıştır.