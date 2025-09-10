PODCAST CANLI YAYIN

Alanya’da tünelde zincirleme kaza!

Antalya’nın Alanya ilçesinde tünel içinde meydana gelen zincirleme kazada 8 araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Elikesik Mahallesi 2. tünelde sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araçlar tünel içinde peş peşe çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 8 araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

10 kişi yaralandı

Kazaya karışan araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Yaralıların durumu iyi

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trafik uzun süre aksadı

Kaza nedeniyle D-400 karayolu Alanya çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Bunlar da Var

Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle