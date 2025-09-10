Alanya’da tünelde zincirleme kaza!

Antalya'nın Alanya ilçesi Elikesik Mahallesi 2. tünelde sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araçlar tünel içinde peş peşe çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 8 araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

10 kişi yaralandı

Kazaya karışan araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Yaralıların durumu iyi

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trafik uzun süre aksadı

Kaza nedeniyle D-400 karayolu Alanya çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.