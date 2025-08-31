Alanya’da esnaf kavgası kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki esnaf grubunun kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda tarafların saç saça baş başa kavga ettiği görüldü.

Olay, Mahmutlar Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, bölgede kuaförlük yapan biri yabancı uyruklu olmak üzere iki esnaf grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kadın ve erkeklerin de bulunduğu gruptaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Görüntülerde bir kişinin bir kadını saçından tutup yere yatırarak darp ettiği, başka bir noktada ise iki kadının birbirinin saçlarını tutarak kavgayı sürdürdüğü anlar yer aldı.

Araya girenlerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması nedeniyle olayla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.