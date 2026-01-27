SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıAksu'yu hortum vurdu! Yıkım Dron kamerasında!Aksu'yu hortum vurdu! Yıkım Dron kamerasında!Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 16:30 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen şiddetli hortumun tekneleri devirip çevreye büyük zarar verdiği anlar ve yıkımın boyutu dron kamerasıyla havadan saniye saniye kaydedildi.Bunlar da Var 03:41Ataşehir’de korkutan patlama! 26.01.2026Pazartesi 00:33Şişli'de kesik baş cinayeti: Canilerin cesetle sokakta yürüyüşü kamerada! 26.01.2026Pazartesi 00:30Kesik baş cinayeti... Öldürülen kadının son görüntüsü! 26.01.2026Pazartesi 00:16Edremit'te feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı 26.01.2026PazartesiCANLI YAYIN