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Şarampole devrilen aracın kadın sürücüsü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı!
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Şarampole devrilen aracın kadın sürücüsü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı!

Giriş Tarihi: 14.05.2025 00:00:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 00:27:22

Aksaray’da genç bir kadının kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada iki kişi yaralanırken, sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Toplamda 46 bin liraya yakın ceza kesildi.

Aksaray'da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi. Yaralanan kadın sürücü ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi belediye arsalarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.Y. (20) idaresindeki 33 VCF 97 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Çarşamba Semt Pazarına metreler kala kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü kadın ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı C.Ö. (22) yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alkollü ve ehliyetsiz çıktı
Kazayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücü kadının 0.78 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını belirledi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 lira olmak üzere toplam 27 bin 946 lira ceza keserken, ruhsat sahibine de 18 bin 678 lira ceza kesildi.

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