Akkuyu "nükleer tesis" statüsüne kavuşuyor! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü | Video

Türkiye'nin enerji bağımsızlığına büyük katkı sağlayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), "nükleer tesis" statüsüne kavuşuyor. Türkiye'ye getirilecek yakıt çubukları, Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesiyle 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak. Yakıt çubuklarıyla kullanım süresince 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde ısıdan, karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Yani tüm İstanbul'un elektriğini burada üreteceğiz" açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan, tören öncesi Putin ile görüştü.