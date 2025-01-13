Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 11:10

DEM Partili Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı.



"Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" gibi suçlardan tutuklanan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener atandı.



İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:



Mersin İli Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar SARIYILDIZ'ın,

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak",

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma",

"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve

"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet"

Suçlarından sevk edildiği Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 13.01.2025 tarih ve 2025/112 Sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine;

Hoşyar SARIYILDIZ Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.



5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Akdeniz Kaymakamı Zeyit ŞENER, Mersin Valiliğince Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 13.01.2025



TUTUKLANAN MECLİS ÜYELERİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



Öte yandan tutuklanan Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan görevden uzaklaştırıldı.



MERSİN İLİ AKDENİZ İLÇE BELEDİYESİ 4 MECLİS ÜYESİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA



GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI



1- Mersin ili Akdeniz İlçe Belediye Meclis Üyeleri Nuriye ARSLAN ile Özgür ÇAĞLAR hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/22094 sayılı dosyasında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/112 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması nedeniyle;



2- Mersin ili Akdeniz İlçe Belediye Meclis Üyesi Hikmet BAKIRHAN hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/2492 sayılı dosyasında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/114 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması nedeniyle;



3- Mersin ili Akdeniz İlçe Belediye Meclis Üyesi Neslihan ORUÇ hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/2484 sayılı dosyasında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/111 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması nedeniyle;



Nuriye ARSLAN, Özgür ÇAĞLAR, Hikmet BAKIRHAN ve Neslihan ORUÇ Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 13.01.2025



5 KİŞİ TUTUKLANDI



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sarıyıldız ile Arslan, Çağlar, Oruç ve Bakırhan tutuklandı, Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılığın "terör örgütü propagandası yapma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik başlattığı soruşturmada, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alınmıştı.



Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve 4 belediye meclis üyesi tutuklandı.