AK Partili Tevfik Göksu'dan İsmail Küçükkaya'ya tarihi kapak! 05.12.2019 13:41

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya programa neden geç kaldığını sorması üzerine aldığı yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Acun Ilıcalı'nın TV8'deki Yemekteyiz program formatını çalmasıyla gündemden düşmeyen FOX TV'ye konuk oldu.

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat progmına konuk olan Mehmet Tevfik Göksu, yayına 6 buçuk dakika gecikince olanlar oldu.

KÜÇÜKKAYA'YA TARİHİ KAPAK

Küçükkaya'nın neden geciktiniz sorusuna cevap veren Göksu, gecikme gerekçesi olarak yoğun trafiği gösterdi.

Küçükkaya'nın, "Belediyeyi 25 yıldır siz yönetiyorsunuz" demesi üzerine Göksu'nun, "6 aydır biz yönetmiyoruz. Trafik 6 ayda bu hale geldi" sözleri sosyal medyada gündem oldu.