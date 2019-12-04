FOX'un yalanları ve hırsızlığına sosyal medyada büyük tepki: #HırsızFOX
Sürekli olarak maksatlı yalan haber yaparak algı operasyonu yapan FOX, bu kez de hırsızlığı ile gündeme geldi. Başka bir televizyon kanalına ait olan programı izinsiz bir şekilde kopyalayarak yayınlayan FOX TV, gerçeğin bilirkişi raporu ile tespit edilmesinin ardından bu kez de kanal sahibi Acun Ilıcalı'ya rüşvet teklif etti. Sabah saatlerinde yayınlanan haber programında da ABD Başkanı Donald Trump'ın parodi hesabından atılan bir tweeti gerçekmiş gibi izleyicilerine aktaran FOX'a binlerce kişi tepki gösterirken, sosyal medyada #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu.
Acun Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek, bu emek ve fikir hırsızlığına karşı Fox TV'ye dava açtı.
İki programın birbirinin aynısı olduğunu söyleyen Ilıcalı; programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurdu. İki yarışma detaylı şekilde incelendi; benzer ve farklı yanları tespit edildi. Bilirkişi raporu, Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya koydu. Analizin sonucuna göre; 'Yemekteyiz' ile 'Sofrada' biçim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı, dışses katkısı gibi teknik özellikler bakımından aynı olduğu ispatlandı.
'SONUNA KADAR GİDERİM'
Günaydın'ın haberine göre; Acun Ilıcalı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Belge, Fox TV'nin formatımızı çaldığını ispatlamış oldu. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV avukatları, avukatım Hakan Öncel'le üç kez görüştü. En son görüşmede avukatıma para teklif ettiler, biz kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan hiç farkı yok.
Fox TV'nin formatta çalıntı yaptığı belgelenmiş oldu. Biz yüzbinlerce dolar ödeyerek programın formatını ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Fakat Fox TV bizim programın aynısını yayınlıyor. Bununla ilgili yetkililerle de görüştüm, uyardım onları. Bilirkişi raporu da aynen bunları söylüyor. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV'nin avukatları benim avukatıma para teklifinde bulundu, kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok. Hatta malımı çal, fikrimi çalma."