FOX'un yalanları ve hırsızlığına sosyal medyada büyük tepki: #HırsızFOX

Sürekli olarak maksatlı yalan haber yaparak algı operasyonu yapan FOX, bu kez de hırsızlığı ile gündeme geldi. Başka bir televizyon kanalına ait olan programı izinsiz bir şekilde kopyalayarak yayınlayan FOX TV, gerçeğin bilirkişi raporu ile tespit edilmesinin ardından bu kez de kanal sahibi Acun Ilıcalı'ya rüşvet teklif etti. Sabah saatlerinde yayınlanan haber programında da ABD Başkanı Donald Trump'ın parodi hesabından atılan bir tweeti gerçekmiş gibi izleyicilerine aktaran FOX'a binlerce kişi tepki gösterirken, sosyal medyada #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu.

04.12.2019 13:55 - Son Güncelleme: 04.12.2019 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





