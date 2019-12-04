FOX'ta sabah saatlerinde yayınlanan haberleri sunan İsmail Küçükkaya, ABD Başkanı Donald Trump'ın adını kullanan bir parodi hesabın tweetini canlı yayında izleyicilerle gerçekmişçesine paylaştı. Kendisine gazeteci diyen ve sürekli olarak "doğru, tarafsız" haberler verdiğini iddia eden Küçükkaya'nın bu anları sosyal medyada büyük alay konusu oldu.

PARODİ HESAP OLDUĞUNU BİLE BİLE İZLEYİCİYİ YANILTTILAR

Programda gösterilen tweetin atıldığı hesabın adının gizlenmesi "parodi hesap olduğunu bilerek mi yaptılar?" sorusunu akıllara getirdi. Tweetin atıldığı parodi hesap da bu konuya dikkat çekerek "Bu fotoda benim kullanıcı adımı neden sildiklerini çok merak ettim? Parodi olduğunu bile bile kullanıcı ismini silerek habere mi koydular?" sorusunu sordu.

İŞTE KÜÇÜKKAYA'NIN HABERİYLE İLGİLİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN TWEETLER











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