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AK Parti'den vaat verip tutmayan Kılıçdaroğlu'na 'bedava traktör' göndermesi

AK Parti'den vaat verip tutmayan Kılıçdaroğlu'na 'bedava traktör' göndermesi
20.12.2022 20:51

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında, çiftçilere çeşitli vaatlerde bulunarak, "Sözün nasıl tutulduğunu, sözün arkasında nasıl kapı gibi durduğumuzu hepiniz de göreceksiniz, dünya da görecek" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, CHP'nin söz verip tutmadığı vaatlerine gönderme yaptı. Dağ, paylaşımında, "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi 'Durmadığınızı'" ifadelerini kullandı.

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