AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İtalya Başbakanı Draghi'nin Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine tepki!

İtalya Başbakanı Mario Draghi küstah sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Draghi, Avrupa Birliği'nin de 'protokole uygundu' dediği Beştepe'deki sözde 'koltuk 'krizi' bahanesiyle 'diktatör' ifadesini kullanarak Başkan Erdoğan'a saldırdı. A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'a ''diktatör'' diyerek küstahlığını gözler önüne seren İtalya Başbakanı Draghi'ye tepki gösterdi. Çelik, İtalya'ya hatırlatmada bulunarak, ''Faşizm bizim topraklarımızdan çıkmadı" ifadelerini kullandı.
İtalya Başbakanı Mario Draghi küstah sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Draghi, Avrupa Birliği'nin de 'protokole uygundu' dediği Beştepe'deki sözde 'koltuk 'krizi' bahanesiyle 'diktatör' ifadesini kullanarak Başkan Erdoğan'a saldırdı. A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'a ''diktatör'' diyerek küstahlığını gözler önüne seren İtalya Başbakanı Draghi'ye tepki gösterdi. Çelik, İtalya'ya hatırlatmada bulunarak, ''Faşizm bizim topraklarımızdan çıkmadı" ifadelerini kullandı.