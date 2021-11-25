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AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı son anket sonuçlarını açıkladı: CHP, İyi Parti ve HDP'yi şoka sokan sonuçlar çıktı

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı son anket sonuçlarını açıkladı: CHP, İyi Parti ve HDP'yi şoka sokan sonuçlar çıktı
25.11.2021 13:13
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, genel merkezdeki son anket sonuçlarını A Haber canlı yayınında aktardı. Özdemir, muhalefetin erken seçim çağrılarının halkta bir karşılığı olmadığını, vatandaşın istikrar istediğini de söyledi. Özdemir, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yaptığı, '7 ilde hep birlikte miting' çağrısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Mersin'den başlıyoruz' şeklinde yanıt verdiğini anımsattı, "CHP, HDP'nin arka bahçesidir. Talimatı yerine getiriyor." değerlendirmesinde bulundu. Haberin detayları...

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