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AK Parti Kayseri Milletvekili Av. Hülya Atçı'dan CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki

AK Parti Kayseri Milletvekili Av. Hülya Atçı'dan CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki
19.06.2021 00:48
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Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada diplomatik temaslarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Başkan Erdoğan, tercüman olarak Merve Kavakcı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab'ı görevlendirirken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında, "Sembol isimleri kritik görevlere getirerek vampir gibi ülkenin kanını emdirerek Cumhuriyetten öc alıyorlar gibi bir hissiyata kapılıyor insan" ifadelerine yer verdi. Özel'in bu ifadelerine A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında AK Parti Kayseri Milletvekili Av. Hülya Atçı Nergis tepki gösterdi. Nergis, "Kadın hakları diye gece gündüz yatıp kalkan, kadına şiddet var ortadan kaldırılsın, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasın diye her gün bağıranlar oradan başörtülü bir genç kızımızın olmasını kaldıramadılar" dedi.


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