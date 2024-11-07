AK Parti binasına satırla saldıran zanlı, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 00:18 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 00:18

Bağlar Mahallesi'nde dün Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığına satırla saldıran Bilen B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Bilen B., ifadesinde, "Rüyamda yüzü görünmeyen beyaz kıyafetli bir varlık gördüm. Bana elime baltayı alıp, insanları birbirine düşüren ve yanlışlar yapan kişilerden hesap sormamı ve onlara bir mesaj iletmemi istedi. Ben de sabah bu rüyayı hatırlayarak uyandım" dedi.

İlk önce Iğdır Belediyesine gittiğini ve burada belediye başkanıyla karşılaştığını belirten Bilen B, "Karşıma çıkanlara veya tanıdıklara AK Parti binasının yerini sordum. Elimde baltayı görenler tedirgin oldu ve söylemek istemediler. AK Parti binasını bulamayınca aklıma belediye binasına gitmek geldi. Belediye Başkanına ve oradaki yetkililere de sormak istediğim sorular ve kızgın olduğum, söylemek istediğim şeyler vardı. Bunun üzerine bir anda belediye binasına yöneldim. Belediye binasına girerken beni kimse durdurmadı, zaten korktular. Belediye başkanının odasının nerede olduğunu sorarken o esnada belediye başkanı yanında iki kişi ile aşağı iniyordu. Kendisine selam verdim, o da selamımı aldı ve başkana 'Hayırdır bu kayyum meselesi, Filistin meselesi, Kürt meselesi nedir, ipleriniz başkasının elinde mi, AK Parti ile iş birliği içerisinde misin?' gibi sorular sordum, ancak belediye başkanı da herhangi bir cevap vermedi. İşim var dedi gitti" diye konuştu.

AK Parti binasını sorarak bulduğunu ifade eden Bilen B, ifadesinin devamında, "Beni binanın arka tarafındaki girişine yönlendirdiler. Arka tarafından giremeyince kapının camını kırdım ve kapıyı açtım. İçeriye doğru birinci kata kadar gittim. Zaten o arada gürültü üzerine polisler de arkamdan geldiler. Elimdeki satırı bırakmamı istediler ben de bırakmadım, beni uyarmak için silahlarını gösterdiler, ben de kendilerine bırakmayacağımı, bana yaklaşmamalarını söyledim. Orada polislere isterseniz beni vurun ya da verin ben kendimi vurayım şeklinde sözler söyledim. Sonra bir iki polis gel seninle konuşalım diyerek yanıma geldiler, o sırada babam da oradaydı, ben de bunun üzerine peki diyerek elimdeki satırı polislere verdim ve oradan hep birlikte çıktık. Ben bu arada tüm bunlar yaşanırken hiç kimseyi yaralamadım, kimseye de zarar vermedim. Parti binasına arka taraftan kapıyı kırıp girmeye çalışırken bu arada o öfke ile emniyetteki ifademde de belirttiğim gibi Cumhurbaşkanına hakaret ettim. Olaylar bu şekilde gerçekleşti, benim ekleyecek başkaca hususum yok" ded.

Mahkeme, "Kişilerin huzurunu bozma", "tehdit", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçlarından 3 ayrı suç dosyası bulunan Bilen B'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın ifadesinde belirttiği Iğdır Belediyesi'ndeki görüntüleri almaya gittiğinde görüntülerin olmadığını gördü. Polis, Balta'nın belediyeye girdiği başka kameralar tarafından tespit edildiği için kayıt cihazına el koydu.