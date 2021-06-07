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Ahmet Şık: "Bu devlet katildir yıkmamız lazım"

Ahmet Şık:
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Eski HDP'li, yeni TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Skandal çağrıya sosyal medyada tepkiler yağdı. Öte yandan HDP'li Ali Kenanoğlu'yla birlikte Kadıköy'de eylem yapan Ahmet Şık, sokağa inme çağrısı yaparak Başkan Erdoğan'a yönelik de tehditler yöneltti.


HDP'den milletvekili olduğu günden bu yana TBMM'de çıkardığı kavgalarla gündem olan, marjinal terör gruplarına verdiği destekle de tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Şık "Bu devlet katildir ve bu devleti yıkmamız gerekiyor" dedi.

SOKAK ÇAĞRISI YAPTI BAŞKAN ERDOĞAN'I TEHDİT ETTİ
TİP Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul Kadıköy'de dün provokatif eylemlerde bulundu. Şık, HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'yla birlikte eylemlerin yasak olmasına polise zorluk çıkardı.

Polisin eyleme izin vermemesi sonrası Şık, burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal tehditlerde bulundu.

"HEPİNİZ YARGILANACAKSINIZ"
Eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yaparak Başkan Erdoğan'ı tehdit eden Şık, "Recep Tayyip Erdoğan, sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız." diyerek skandal ifadeler kullandı.

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