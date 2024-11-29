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Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı!
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Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı!

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 19:13 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 19:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'nın belediyelerdeki mali yapılanmasını deşifre etmek için yürüttüğü soruşturmada, örgütün Esenyurt Belediye Başkanlığı'nda finansal bağlantılar kurduğu ve kamu kaynaklarını usulsüz kullandığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, PKK bağlantısı sebebiyle tutuklanan CHP/DEM'li Ahmet Özer'in Yardımcısı Osman Yalçın için operasyon düzenlendi, ancak firar ettiği belirlendi. Aramalarda dijital materyallere el konuldu; Yalçın'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ahmet Özerin yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı! PKK yandaşlarını belediyede işe aldığı ortaya çıktı Kent uzlaşısı detayı!
Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı! PKK yandaşlarını belediyede işe aldığı ortaya çıktı "Kent uzlaşısı" detayı!

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